Нападающего магнитогорского «Металлурга» Андрея Козлова доставили в больницу после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Встреча 17 ноября завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2, однако для 21-летнего хоккеиста игра закончилась досрочно.

Козлов получил повреждение в начале третьего периода. После игрового эпизода нападающий не смог самостоятельно покинуть ледовую площадку. По дороге в раздевалку хоккеист заметно хромал.

Ранее Life.ru сообщал, что 5 ноября магнитогорский «Металлург» разгромил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 8:1. Эта победа стала для соперников самым крупным поражением за всю историю выступлений в КХЛ. В составе магнитогорцев дублями отметились Егор Коробкин и Люк Джонсон, а ещё четыре хоккеиста забросили по одной шайбе. После встречи «Металлург» укрепил лидерство в Восточной конференции.