Магнитогорский «Металлург» разгромил нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 8:1 и стала для гостей самой неудачной за всё время выступления в КХЛ.

Первый период прошёл в относительно равной борьбе. Счёт был открыт лишь за 30 секунд до перерыва — отличился нападающий хозяев Егор Коробкин. Однако во второй двадцатиминутке магнитогорцы устроили сопернику настоящий голевой штурм, отправив в его ворота сразу пять шайб.

По два гола в составе победителей забили Егор Коробкин и Люк Джонсон. Ещё по разу отличились Даниил Вовченко, Игорь Нечаев, Михаил Фёдоров и Нэйтан Тодд. Единственную шайбу «Нефтехимика» в третьем периоде забросил Герман Точилкин.

Поражение с разницей в семь голов стало антирекордом нижнекамского клуба в КХЛ. Прежде команда девять раз проигрывала с отставанием в шесть шайб, однако столь крупного разгрома в её истории ещё не было.

Несмотря на неудачу, «Нефтехимик» сохранил второе место в Восточной конференции, имея 29 очков после 24 матчей. «Металлург» укрепил лидерство на Востоке: в активе магнитогорцев 38 очков по итогам 25 встреч.

Следующий матч «Нефтехимик» проведёт 8 ноября дома против ярославского «Локомотива». Магнитогорцы вернутся на лёд 12 ноября, когда примут омский «Авангард».