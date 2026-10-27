«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в овертайме матча КХЛ со счётом 3:2

Магнитогорский «Металлург» одержал четвёртую подряд выездную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:2 в овертайме. Победную шайбу на 65-й минуте забросил Никита Михайлис. Встреча состоялась 27 октября в Нижнекамске.

Гости открыли счёт в концовке первого периода благодаря голу Владимира Ткачёва. На 35-й минуте Даниил Вовченко удвоил преимущество магнитогорцев. Однако в заключительной двадцатиминутке хозяева сумели восстановить равновесие: на 42-й минуте отличился Владислав Ерёменко, а на 49-й Семён Ручкин перевёл встречу в овертайм.

В дополнительное время решающий бросок нанёс Михайлис, принеся «Металлургу» вторую победу под руководством нового главного тренера Константина Шафранова. В дебютном матче специалиста магнитогорцы разгромили новосибирскую «Сибирь» со счётом 5:1.

Для команд это была вторая очная встреча в нынешнем сезоне. В первом матче, состоявшемся 20 сентября, «Металлург» победил на домашнем льду со счётом 6:2. Магнитогорцы также продлили успешную гостевую серию, ранее обыграв московский «Спартак», нижегородское «Торпедо» и минское «Динамо».

После 21 матча «Металлург» набрал 34 очка и сохранил лидерство в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» с 25 баллами после 20 встреч занимает вторую строчку. Следующие игры обе команды проведут 29 октября: магнитогорцы встретятся на выезде с «Сибирью», а нижнекамцы примут владивостокский «Адмирал».

Ранее Life.ru рассказывал о назначении Константина Шафранова главным тренером «Металлурга» после неожиданного ухода Андрея Разина. Прежнего наставника отстранили 6 октября из-за разногласий внутри команды, а позднее расторгли с ним контракт. За это время обязанности главного тренера успели исполнить Владимир Воробьёв и Юрий Трубачёв. Шафранов возглавил магнитогорцев 23 октября, подписав соглашение до конца сезона-2026/27. Сам Разин 18 октября возглавил петербургский СКА.