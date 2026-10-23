«Металлург» определился с новым главным тренером после внезапной отставки Разина

Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» назначен 58-летний Константин Шафранов. Специалист сменил Андрея Разина, с которым клуб расстался после конфликта внутри команды. Контракт с новым наставником рассчитан до конца сезона-2026/27, сообщили в пресс-службе клуба КХЛ.

Для Шафранова назначение стало возвращением в хорошо знакомую команду. В конце 1990-х он выступал за «Металлург» в качестве нападающего и вместе с магнитогорцами выиграл чемпионат России и Евролигу.

Спортивный директор клуба Евгений Бирюков назвал назначение символичным. По его словам, Шафранов обладает большим тренерским опытом, умеет выстраивать игру в большинстве и придерживается атакующего стиля, который традиционно отличает магнитогорскую команду.

За годы тренерской карьеры специалист успел поработать помощником наставника в «Амуре», «Автомобилисте», «Авангарде», СКА и «Ак Барсе», а также в американском «Форт-Уэйн Кометс». В 2021 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе тренерского штаба омского «Авангарда». В декабре 2025 года Шафранов также вошёл в штаб сборной «Россия 25».

Назначению предшествовала серия кадровых перестановок. Разина отстранили от работы 6 октября, а 18 октября расторгли с ним контракт. Сначала обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьёв, а после его ухода 21 октября команду временно возглавил Юрий Трубачёв.

Ранее Life.ru рассказывал об очередных перестановках в тренерском штабе «Металлурга». Вслед за Разиным расположение команды покинули Владимир Воробьёв и Евгений Михалкевич. Руководство клуба тогда подчёркивало, что новый наставник должен сохранить сложившуюся игровую систему и не проводить радикальных изменений в составе.