Тренерская чехарда в «Металлурге»: Воробьёв ушёл вслед за Разиным, команду доверили Трубачёву

В магнитогорском «Металлурге» произошли очередные изменения в тренерском штабе. Владимир Воробьёв, исполнявший обязанности главного тренера после отстранения Андрея Разина, покинул расположение команды вместе с Евгением Михалкевичем. Новым временным наставником назначен Юрий Трубачёв. Об этом сообщил директор клуба Алексей Жлоба.

По словам руководителя, оба специалиста ушли утром 21 октября. При этом их трудовые отношения с клубом пока официально не прекращены.

«Сегодня утром помощники главного тренера Владимир Воробьёв и Евгений Михалкевич покинули расположение команды. У специалистов действующие контракты с нашей командой, и юридические вопросы с ними не урегулированы», — заявил Жлоба.

Руководство клуба уже определилось с тем, кто будет временно управлять командой. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Трубачёв, который ранее входил в тренерский штаб магнитогорцев.

Именно Трубачёв выведет «Металлург» на лёд в матче 21 октября против уфимского «Салавата Юлаева». Помогать ему будут Ярослав Хабаров, Александр Судницин и Клемен Мохорич.

Директор клуба также пообещал в ближайшее время представить постоянного главного тренера. При поиске нового специалиста руководство намерено ориентироваться прежде всего на сохранение существующей игровой модели.

«Один из основных критериев поиска — новый наставник должен вписаться в текущую систему. Сезон в самом разгаре, и мы не хотим менять систему игры и наработанные сочетания», — объяснил Жлоба.

Кадровым перестановкам в магнитогорском «Металлурге» предшествовал конфликт между главным тренером Андреем Разиным и хоккеистами команды. Ещё 6 октября специалиста временно отстранили от работы, а директор клуба Алексей Жлоба объяснил решение серьёзными разногласиями внутри коллектива. При этом магнитогорцы продолжали успешно выступать в КХЛ и одержали три победы подряд без Разина. Уже 18 октября клуб официально объявил о расторжении контракта с наставником, который привёл «Металлург» к Кубку Гагарина в 2024 году и Кубку Континента в сезоне-2025/26. Незадолго до этого Разина называли одним из возможных преемников Игоря Ларионова в петербургском СКА. Армейцы тогда потерпели пять поражений подряд и опустились на восьмую строчку Западной конференции. В итоге 18 октября СКА официально назначил Разина главным тренером вместо Ларионова, заключив с ним двухлетний контракт. Первую встречу под руководством нового наставника петербуржцы должны были провести 20 октября против екатеринбургского «Автомобилиста».