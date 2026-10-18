«Металлург» расстался с принёсшим Кубок Гагарина тренером Андреем Разиным

Магнитогорский «Металлург» прекратил сотрудничество с Андреем Разиным, под руководством которого выиграл Кубок Гагарина в 2024 году. Контракт с главным тренером расторгнут по соглашению сторон, сообщили в самом клубе.

52-летний специалист возглавлял команду с 2023 года. Помимо победы в плей-офф КХЛ, при нём магнитогорцы завоевали Кубок Континента в сезоне-2025/26 и дошли до полуфинала Кубка Гагарина. Расставание произошло на фоне лидерства команды в Восточной конференции. В текущем регулярном чемпионате «Металлург» набрал 27 очков после 17 матчей.

Отставке предшествовали публичные разногласия Разина с нападающим Владимиром Ткачёвым. Тренер резко отвечал на вопросы журналистов об игре форварда и критиковал самого хоккеиста. В предыдущем сезоне Ткачёв стал лучшим бомбардиром и ассистентом магнитогорцев — 71 очко, включая 58 передач, в 66 встречах.

Ранее Life.ru рассказывал, что 6 октября Разина временно отстранили от управления командой. Директор клуба Алексей Жлоба связал решение с серьёзными разногласиями между наставником и игроками. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Владимира Воробьёва.