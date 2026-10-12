«Металлург» выиграл третий матч подряд после отстранения Разина

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В составе «Металлурга» отличились Нэйтан Тодд на 15-й минуте и Валерий Орехов на 50-й и 65-й. У «Торпедо» шайбы забросили Матвей Поляков на 21-й минуте и Владимир Ткачёв на 55-й.

Для Орехова этот матч стал 500-м в КХЛ. Юбилейную игру защитник отметил двумя заброшенными шайбами, включая победный гол в овертайме.

«Металлург» одержал третью победу подряд после отстранения главного тренера Андрея Разина. О решении руководства клуба стало известно 6 октября. Причиной стали серьёзные разногласия специалиста с рядом хоккеистов. После отстранения Разина обязанности главного тренера исполняет Владимир Воробьёв. Под его руководством команда сначала обыграла дома владивостокский «Адмирал» со счётом 3:0, а затем разгромила уфимский «Салават Юлаев» — 7:1.

«Металлург» продолжает лидировать в Восточной конференции. Магнитогорцы набрали 25 очков после 16 матчей. «Торпедо» с 18 баллами после 14 встреч занимает четвёртое место на Западе.

Следующий матч «Металлург» проведёт 14 октября в гостях против минского «Динамо». «Торпедо» 16 октября примет московское «Динамо».

Ранее Life.ru рассказывал, что московское «Динамо» прервало серию из шести поражений в КХЛ, обыграв СКА в овертайме. Москвичи вели по ходу игры в две шайбы, но все-таки не удержали победу в основное время.