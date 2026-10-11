Московское «Динамо» прервало серию из шести поражений в КХЛ, обыграв СКА

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ. Встреча на «ВТБ-Арене» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев, причём решающая шайба была заброшена в овертайме.

Столичный клуб открыл счёт уже на второй минуте благодаря Артёму Швецу-Роговому. Вскоре Ник Меркли увеличил преимущество «Динамо», отличившись на девятой минуте. СКА сумел переломить ход встречи во втором периоде. На 30-й минуте Владислав Семин сократил отставание, а после перерыва Матвей Короткий и Василий Атанасов забросили ещё по одной шайбе и вывели петербуржцев вперёд.

«Динамо» ответило голом Меркли на 48-й минуте и перевело игру в дополнительное время. Победу москвичам принёс Павел Шэн, забросивший шайбу на 61-й минуте.

Таким образом, «Динамо» остановило серию из шести матчей без побед. Команда набрала 14 очков после 16 встреч и занимает девятое место в Западной конференции. СКА потерпел третье поражение подряд и с 17 очками после 13 игр располагается на шестой позиции.

13 октября петербургский клуб сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью». «Динамо» 14 октября проведёт выездной матч против московского ЦСКА.

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