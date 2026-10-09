ЦСКА разнёс «Динамо» в дерби и продлил победную серию до 10 матчей

Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал десятую победу подряд. В составе армейцев по дублю оформили Прохор Полтапов и Максим Соркин, ещё одну шайбу забросил Максим Мамин. У «Динамо» отличились Павел Шэн и Ник Меркли.

После этой победы ЦСКА набрал 22 очка в 14 матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», напротив, потерпело шестое поражение подряд и с 12 очками после 15 встреч занимает девятую строчку.

Таким образом, команды подошли к московскому дерби с противоположными сериями: армейцы продолжили победное шествие, а бело-голубые вновь не смогли прервать затянувшийся спад. Уже 14 октября соперники снова встретятся между собой — на этот раз хозяином будет ЦСКА.

Матч также пошёл в зачёт сезонного турнира «Кубок первых», посвящённого 80-летию отечественного хоккея. В нём участвуют шесть старейших клубов страны — московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», петербургский СКА, нижегородское «Торпедо» и екатеринбургский «Автомобилист». В зачёт идут первые очные встречи команд дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Участники турнира выходят на лёд в специальных ретро-свитерах с соответствующими шевронами. Система начисления очков такая же, как в КХЛ, а обладателем Кубка первых станет команда, которая наберёт больше всех баллов.

После победы над «Динамо» ЦСКА набрал в турнире 10 очков и возглавляет его таблицу. У «Автомобилиста», «Спартака» и «Торпедо» по четыре балла, у СКА — два, у «Динамо» — один.

«Кубок первых» завершится 22 декабря. Эта дата указом президента России получила название День хоккея. Турнир приурочен к 80-летию отечественного хоккея.

В следующем матче регулярного чемпионата «Динамо» 11 октября примет петербургский СКА, а ЦСКА 14 октября снова сыграет с бело-голубыми.

Ранее ЦСКА обменял нападающего Дениса Зернова в «Ак Барс» за денежную компенсацию. Контракт 30-летнего форварда был рассчитан до конца нынешнего сезона.