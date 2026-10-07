ЦСКА обменял нападающего Дениса Зернова в «Ак Барс» за денежную компенсацию

ЦСКА обменял нападающего Дениса Зернова в казанский «Ак Барс». Взамен московский клуб получил денежную компенсацию, пишет «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Контракт 30-летнего форварда с ЦСКА был рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Зернов провёл восемь матчей и набрал пять очков, забросив три шайбы и отдав две результативные передачи.

Новичок казанцев является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В 2021 году он выиграл трофей вместе с «Авангардом», а в 2024-м — в составе магнитогорского «Металлурга». Ранее форвард также выступал за «Ладу».

Всего в КХЛ воспитанник челябинского «Трактора» сыграл 658 матчей и набрал 300 очков — 145 голов и 155 передач

Зернов стал четвёртым новичком «Ак Барса» за последнее время. До него состав казанской команды пополнили нападающие Андрей Стась и Алексей Бывальцев, а также защитник Никита Евсеев.

Ранее ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до девяти матчей, обыграв дома «Салават Юлаев» со счётом 3:1. После этой встречи москвичи набрали 20 очков в 13 матчах и занимали второе место в Западной конференции. Следующую игру ЦСКА должен провести 9 октября против московского «Динамо».