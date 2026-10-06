СКА проиграл первый домашний матч в сезоне КХЛ после разгрома от «Северстали»

Петербургский СКА потерпел первое поражение на своём льду в нынешнем регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, уступив череповецкой «Северстали» со счётом 2:5. До этого команда Игоря Ларионова одержала пять побед подряд в родных стенах.

Гости открыли счёт уже на второй минуте благодаря точному броску Дениса Яна, а на девятой минуте Иоаннис Калдис удвоил преимущество «Северстали». СКА быстро сократил отставание — на десятой минуте Данил Аймурзин поразил ворота своей бывшей команды, однако ещё до первого перерыва Руслан Абросимов на 22-й минуте вернул «Северстали» комфортный перевес. Во втором периоде Аймурзин оформил дубль, забив на 27-й минуте, но на большее хозяев не хватило. На 37-й минуте Тимофей Давыдов сделал счёт 4:2, а за три минуты до финальной сирены Никита Артамонов поставил точку в матче, установив окончательный результат.

Стоит отметить, что единственный игрок армейцев, сумевший огорчить «Северсталь», — Данил Аймурзин — был обменян из череповецкого клуба в СКА в июле текущего года.

До этой встречи СКА уверенно выступал на домашней арене, одержав пять побед подряд: дважды обыграв тольяттинскую «Ладу» в овертаймах (4:3 и 2:1), а также победив московское «Динамо» (5:3), китайский «Шанхай Дрэгонс» (7:2) и владивостокский «Адмирал» (6:5 по буллитам).

После поражения СКА сохраняет за собой четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 11 матчах. «Северсталь» поднялась на шестое место, имея в активе 14 баллов по итогам 12 встреч. В следующем туре, который состоится 8 октября, СКА отправится в гости к минскому «Динамо», а череповчане в этот же день сыграют на выезде с нижегородским «Торпедо».

Ранее Life.ru рассказывал о победе хабаровского «Амура» над «Трактором». Встреча в Челябинске вышла упорной, а победная шайба была заброшена за 2 минуты до финальной сирены. Ещё в одной встрече дня «Автомобилист» в Екатеринбурге разгромил омский «Авангард» (4:0).