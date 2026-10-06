«Трактор» уступил «Амуру» и прервал серию из трёх побед в КХЛ

Челябинский «Трактор» дома проиграл хабаровскому «Амуру» со счётом 1:2 и прервал трёхматчевую победную серию в регулярном чемпионате КХЛ. Решающий гол гости забили за две минуты до конца встречи.

Счёт на 10-й минуте открыл форвард хозяев Артемий Низамеев. Во втором периоде Алексей Кручинин восстановил равенство.

На 58-й минуте Ярослав Лихачёв принёс «Амуру» победу. В оставшееся время челябинцы отыграться не смогли.

После 11 матчей «Трактор» набрал 10 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. У хабаровчан 13 баллов после 12 встреч и седьмая строчка на Востоке. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга 8 октября.

Накануне ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 2:0 в первой встрече команд после финала Кубка Гагарина. Шайбы забросили Никита Кирьянов и Артём Кузин. После 13 матчей «Локомотив» с 20 очками возглавлял Западную конференцию, а «Ак Барс» с 15 баллами занимал третье место на Востоке. Следующая очная встреча команд запланирована на 30 декабря в Ярославле.