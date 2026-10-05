«Локомотив» впервые сыграл с «Ак Барсом» после финала Кубка Гагарина и победил

Ярославский «Локомотив» нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первую шайбу ярославцы забросили на 11-й минуте — отличился Никита Кирьянов. Победный счёт закрепил Артём Кузин — он забил на 42-й минуте.

Это была первая игра команд в нынешнем сезоне после встречи в финале Кубка Гагарина — 2026. Следующую встречу команды проведут 30 декабря в Ярославле. После 13 матчей ярославский клуб набрал 20 очков и занимает первое место в Западной конференции. «Ак Барс» после 13 встреч имеет 15 очков и располагается на третьей позиции Восточной конференции.

10 октября «Ак Барс» сыграет дома с череповецкой «Северсталью». В тот же день «Локомотив» на своей площадке примет минское «Динамо».

Ранее Life.ru рассказывал, как астанинский «Барыс» победил московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3 по буллитам. Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».