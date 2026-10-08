Никита Гусев стал четвёртым хоккеистом в истории КХЛ с 750 очками

Нападающий «Сочи» Никита Гусев стал четвёртым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 750 очков. Юбилейной отметки 34-летний форвард достиг в домашнем матче со «Спартаком», который завершился поражением южан со счётом 2:5.

Гусев отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 270 шайб и 480 ассистов в 789 матчах лиги. Ещё перед игрой КХЛ отмечала, что Гусеву не хватает двух баллов до отметки в 750 очков.

Эти передачи одновременно стали первыми результативными действиями форварда за «Сочи». Он подписал контракт с клубом 2 октября до конца сезона, а уже на следующий день дебютировал в матче против «Торпедо». Та встреча закончилась поражением сочинцев 0:6.

До переезда в Сочи Гусев три сезона выступал за московское «Динамо». В прошлом регулярном чемпионате он набрал 55 очков — забросил 17 шайб и сделал 38 передач в 66 встречах. В сезоне-2023/24 форвард установил рекорд КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат — 89 очков. Позднее этот результат повторил нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс.

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