Российский вратарь Семён Варламов вернулся в НХЛ после двухлетнего перерыва

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов провёл первый официальный матч в Национальной хоккейной лиге почти за два года. 38-летний вратарь вышел в стартовом составе в нью-йоркском дерби против «Рейнджерс», однако его возвращение на лёд омрачилось поражением со счётом 2:5.

Встреча началась с быстрого давления хозяев: уже на 7-й минуте Оливер Бьоркстранд открыл счёт в матче. Во втором периоде Алексис Лафренье на 21-й минуте удвоил преимущество, но «Айлендерс» быстро отыгрались благодаря голам Бо Хорвата и Кэлума Ритчи на 22-й и 25-й минутах соответственно. Однако ещё до второго перерыва Бьоркстранд оформил дубль на 38-й минуте, вернув «Рейнджерс» лидерство. В заключительной трети Лафренье забросил ещё две шайбы в пустые ворота, оформив хет-трик и установив окончательный счёт встречи. Защитник хозяев Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

Для Варламова этот матч стал первым в НХЛ с 29 ноября 2024 года. За прошедшее время российский голкипер перенёс две сложные операции по частичной замене коленного сустава, что поставило под вопрос продолжение его карьеры. В сентябре нынешнего года Варламов дважды выходил на лёд в предсезонных матчах против тех же «Рейнджерс» (4:3 и 1:6), постепенно набирая форму. В отчётной встрече опытный вратарь отразил 19 из 24 бросков по своим воротам, показав процент отражённых бросков 79,2%. Его визави Игорь Шестёркин совершил 17 сейвов и продемонстрировал более надёжную игру в рамке «Рейнджерс».

После пяти матчей «Рейнджерс» с восемью очками уверенно возглавляют Столичный дивизион. «Айлендерс» с двумя баллами после трёх встреч занимают шестую строчку в таблице дивизиона. В следующих матчах «Рейнджерс» в ночь на 10 октября отправятся в гости к «Вашингтону», а «Айлендерс» днём ранее примут на домашней арене «Чикаго».

Ранее российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин допустил, что может закончить с НХЛ вместе с Овечкиным. Нынешний сезон последний по контракту для 40-летнего россиянина, он стал для игрока 21-м в заокеанской лиге.