«Сибирь» обыграла «Барыс» со счётом 3:2 и прервала его победную серию в КХЛ

Новосибирская «Сибирь» одержала волевую победу над казахстанским «Барысом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Астане завершилась со счётом 3:2 в пользу российской команды.

Счёт на 12-й минуте открыл нападающий гостей Степан Никулин. Однако ещё до первого перерыва хозяева вышли вперёд благодаря шайбам Мэйсона Морелли и Кирилла Савицкого.

Перелом наступил в заключительном периоде. На 51-й минуте Тэйлор Бек восстановил равенство, а на 56-й Павел Тютнев забросил победную шайбу. Таким образом, «Сибирь» прервала трёхматчевую победную серию «Барыса».

После встречи казахстанский клуб остался на пятом месте Восточной конференции с 16 очками в 14 матчах. Новосибирцы располагаются на восьмой строчке, набрав 13 очков после 15 игр.

Следующие матчи обе команды проведут 14 октября. «Барыс» примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Сибирь» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее Life.ru сообщал, что московское «Динамо» прервало серию из шести поражений в КХЛ, обыграв петербургский СКА. Встреча 11 октября завершилась со счётом 4:3 в пользу столичного клуба. Москвичи вели 2:0, затем позволили сопернику выйти вперёд, но сумели сравнять счёт и вырвать победу в овертайме благодаря шайбе Павла Шэна. Для СКА это поражение стало третьим подряд.