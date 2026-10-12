«Может пойти снежным комом»: Карбери ждёт голевой серии Овечкина после первой шайбы сезона

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассчитывает, что первый гол Александра Овечкина в сезоне поможет российскому нападающему начать новую результативную серию. Об этом специалист заявил после матча с «Сиэтл Кракен».

«Мы знаем: когда у него появляется уверенность и шайбы начинают залетать, это круто — и ситуация может нарастать как снежный ком. И мне кажется, это как раз то, что он потрясающе делал всю карьеру: превращал один гол в отличную серию из 10, 12, а то и 15 матчей», — сказал Карбери на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил первую шайбу в сезоне-2026/27 в матче против «Сиэтла», однако «Вашингтон» уступил со счётом 3:5. Для 41-летнего россиянина этот гол стал 930-м в регулярных чемпионатах НХЛ. С учётом Кубка Стэнли на его счету теперь 1007 шайб.

По общему числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф Овечкин занимает второе место в истории лиги. У Уэйна Гретцки — 1016 шайб, поэтому россиянину осталось девять голов, чтобы сравняться с канадцем, и десять — чтобы установить новый рекорд.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Овечкин забросил первую шайбу в своём последнем сезоне НХЛ. Этот гол стал для россиянина 930-м в регулярных чемпионатах и 1007-м с учётом матчей Кубка Стэнли. Теперь одной из последних больших целей форварда остаётся абсолютный снайперский рекорд Гретцки по сумме регулярного чемпионата и плей-офф.