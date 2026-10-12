Овечкин открыл счёт голам в последнем сезоне в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги 2026/27. Это произошло в первом периоде игры с «Сиэтлом».

Это 930-я шайба россиянина в регулярных чемпионатах и 1007-я в играх с учётом плей-офф. Он является лучшим снайпером в истории регулярок и идёт на абсолютный рекорд по голам, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб).