Овечкин открыл счёт голам в последнем сезоне в НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги 2026/27. Это произошло в первом периоде игры с «Сиэтлом».
Овечкин поразил ворота голкипера Джоуи Даккора с близкой дистанции после передачи белорусского партнёра Ильи Протаса.
Первый гол Овечкина в новом сезоне НХЛ. Видео © X / Washington Capitals
Это 930-я шайба россиянина в регулярных чемпионатах и 1007-я в играх с учётом плей-офф. Он является лучшим снайпером в истории регулярок и идёт на абсолютный рекорд по голам, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб).
Напомним, это последний сезон Овечкина в НХЛ. Капитан «Вашингтона» уже объявил об этом партнёрам. По словам хоккеиста, он принял решение вместе с семьёй ещё летом. После такой новости билеты на последний домашний матч «Кэпиталз» в регулярном чемпионате начали расти в цене.
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