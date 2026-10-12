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Регион
Опубликовано 12 октября, 00:54

Овечкин открыл счёт голам в последнем сезоне в НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги 2026/27. Это произошло в первом периоде игры с «Сиэтлом».

Овечкин поразил ворота голкипера Джоуи Даккора с близкой дистанции после передачи белорусского партнёра Ильи Протаса.

Первый гол Овечкина в новом сезоне НХЛ. Видео © X / Washington Capitals

Это 930-я шайба россиянина в регулярных чемпионатах и 1007-я в играх с учётом плей-офф. Он является лучшим снайпером в истории регулярок и идёт на абсолютный рекорд по голам, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб).

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Напомним, это последний сезон Овечкина в НХЛ. Капитан «Вашингтона» уже объявил об этом партнёрам. По словам хоккеиста, он принял решение вместе с семьёй ещё летом. После такой новости билеты на последний домашний матч «Кэпиталз» в регулярном чемпионате начали расти в цене.

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Артур Лапсаков
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