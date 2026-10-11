Кирилл Капризов оформил первый российский хет-трик в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым российским хоккеистом, которому удалось оформить хет-трик в стартовавшем сезоне-2026/27 Национальной хоккейной лиги. Российский форвард трижды поразил ворота «Флориды Пантерз» в гостевом матче регулярного чемпионата, который завершился уверенной победой «дикарей» со счётом 4:1.

Капризов записал на свой счёт не только три заброшенные шайбы, но и результативную передачу, набрав в общей сложности четыре очка за встречу. Особенно символичным стал его первый гол в матче, который оказался победным — результативный пас в этом эпизоде отдал другой российский нападающий Максим Шабанов.

Благодаря хет-трику 28-летний форвард вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ, доведя количество заброшенных шайб в нынешнем сезоне до шести. Столько же голов на счету американского нападающего Кайла Коннора из «Виннипега» и канадского защитника «Эдмонтона» Эвана Бушара, который также демонстрирует выдающуюся результативность на старте сезона. Ближайшим преследователем Капризова среди российских игроков является форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин, на счету которого пять заброшенных шайб.

Хет-трик в матче с «Флоридой» позволил Капризову подняться на 16-е место в списке лучших российских снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. Теперь на его счету 236 заброшенных шайб, что позволило ему обойти в этом престижном рейтинге Сергея Самсонова, у которого 235 голов. Безоговорочным лидером среди российских хоккеистов по количеству голов в НХЛ остаётся капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 929 шайб.