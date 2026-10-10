Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин не сможет выступать до конца текущего сезона НХЛ из-за травмы ноги. Об этом сообщила пресс-служба лиги на официальном сайте.

Капитан команды Джей Ти Миллер признался, что травма голкипера стала шоком для игроков. По его словам, теперь остальным хоккеистам предстоит взять на себя дополнительную ответственность и продолжить бороться за результат.

В пяти матчах нынешнего сезона российский голкипер отразил 92,7% бросков. При его участии команда одержала три победы. Стоит отметить, что сейчас травмирован и второй вратарь «Нью-Йорка» Йоонас Корписало. В следующих играх место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» займёт 24-летний Дилан Гаранд, на счету которого всего пять игр в НХЛ.

Шестёркин получил повреждение правой ноги во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась поражением «Рейнджерс» со счётом 1:3.