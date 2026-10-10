Экс-игрок НХЛ Кейлен Эддисон рассказал о работе с тренером Скоттом Гордоном

Нынешний главный тренер «Трактора» Скотт Гордон оставил приятные впечатления у игрока «Шанхайских Драконов» Кейлена Эддисона. Хоккеист познакомился с ним в «Сан-Хосе» (НХЛ), где они провели вместе почти год.

«Но он всегда был вежлив и хотел помочь каждому стать лучше. Мне он нравился», — рассказал спортсмен в интервью «Чемпионату».

При этом тесно взаимодействовать им приходилось нечасто: в американском клубе специалист занимал должность помощника главного тренера и преимущественно занимался нападающими. Защитник отметил, что руководство «Трактором» ставит наставника уже в другие условия.

Ранее «Трактор» проиграл дома «Амуру» со счётом 1:2, завершив серию из трёх побед в КХЛ. Хабаровчане забросили решающую шайбу за две минуты до окончания встречи.