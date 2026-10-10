Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму в матче с «Вашингтоном»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» и не смог продолжить игру. Команда из Нью-Йорка проиграла со счётом 1:3.

Шестёркин получил травму. Видео © X / B/R Open Ice

Инцидент произошёл во втором периоде, когда «Вашингтон» играл в большинстве. На 8-й минуте 30-летний голкипер, по всей видимости, задел правым коньком штангу ворот, пытаясь вернуться на позицию. После падения его правая нога оказалась неестественно вывернута. Шестёркин не смог самостоятельно покинуть площадку. Ему помогли защитники Шон Дурци и Маркус Петтерссон, а по пути в раздевалку вратаря поддерживали под руки. До травмы он отразил 13 бросков из 14.

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан после встречи заявил, что пока не располагает новыми сведениями о состоянии игрока. Капитан команды Джей Ти Миллер назвал случившееся ударом для всей команды и призвал партнёров собраться после потери основного вратаря. Шестёркина заменил Дилан Гаран, отразивший 11 бросков. При этом «Рейнджерс» уже играют без запасного голкипера Йоонаса Корписало, который выбыл примерно на неделю из-за травмы нижней части тела.

В четырёх предыдущих матчах сезона Шестёркин одержал три победы при одном поражении. Его коэффициент надёжности составлял 1,75, а процент отражённых бросков — 92,6. 1 октября он также забросил первую шайбу в карьере в НХЛ в игре против «Тампа-Бэй Лайтнинг», завершившейся победой «Рейнджерс» со счётом 5:1.

Ранее российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов провёл первый официальный матч в Национальной хоккейной лиге почти за два года. 38-летний вратарь вышел в стартовом составе в нью-йоркском дерби против «Рейнджерс», однако его возвращение на лёд омрачилось поражением со счётом 2:5. Для Варламова этот матч стал первым в НХЛ с 29 ноября 2024 года. За прошедшее время российский голкипер перенёс две сложные операции по частичной замене коленного сустава, что поставило под вопрос продолжение его карьеры.