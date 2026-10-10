«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин снова остался без гола

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан хозяев Александр Овечкин не забил четвёртую игру подряд с начала сезона.

В составе «Вашингтона» отличились Тимоти Лильегрен на 27-й минуте, Бун Дженнер на 38-й и Том Уилсон на 60-й. Единственную шайбу «Рейнджерс» забросил Алексис Лафренье на 11-й минуте.

Овечкин дважды бросил по воротам соперника, но результативных баллов не набрал. После четырёх матчей сезона на счету 41-летнего российского форварда остаётся одна голевая передача. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки по числу шайб в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Овечкину осталось 11 голов.

Во втором периоде «Рейнджерс» потеряли российского вратаря Игоря Шестёркина. Он неудачно упал во время атаки соперника и покинул лёд с посторонней помощью. До замены голкипер отразил 13 бросков.

После четырёх встреч «Вашингтон» набрал шесть очков и занимает третье место в Столичном дивизионе. «Рейнджерс» с восемью очками после шести матчей возглавляют таблицу дивизиона. Следующую игру «Вашингтон» проведёт дома против «Сиэтла» в ночь на 12 октября по московскому времени, а «Рейнджерс» в тот же день примут «Ванкувер».

Ранее «Вашингтон» в первом домашнем матче сезона обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3. Шайбы у победителей забросили Энтони Бовилье, Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Алекс Так и Райан Леонард, причём Уилсон также сделал две результативные передачи. Овечкин тогда тоже не набрал очков и после трёх игр имел в активе только одну голевую передачу. Российские хоккеисты «Питтсбурга» Евгений Малкин и Егор Чинахов результативными действиями также не отметились.