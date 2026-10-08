«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в первом домашнем матче сезона, Овечкин не забил

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3 в регулярном чемпионате НХЛ. Матч прошёл на льду Capital One Arena в Вашингтоне и стал для команды первой домашней встречей сезона.

У победителей шайбы забросили Энтони Бовилье, Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Алекс Так и Райан Леонард. В составе «Питтсбурга» отличились Брайан Раст, Томми Новак и Николас Робертсон. Уилсон также сделал две результативные передачи и завершил встречу с тремя очками.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился. После трёх матчей сезона на счету российского нападающего одна голевая передача. В начале недели хоккеист объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.

Россияне Евгений Малкин и Егор Чинахов из «Питтсбурга» также не набрали очков. После встречи «Вашингтон» имеет четыре очка в трёх матчах, а «Питтсбург» — четыре очка после четырёх игр.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт дома против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится в ночь на 10 октября по московскому времени. «Питтсбург» в этот же день сыграет в гостях с «Коламбусом».

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на последний домашний матч Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ превысила $6,1 тыс. «Вашингтон» завершит домашнюю часть регулярного сезона 4 апреля 2027 года встречей с «Питтсбургом». Самые дешёвые доступные места оценивались в $793, большинство билетов стоили от $1 тыс. до $3 тыс. Если «Кэпиталз» не выйдут в плей-офф, эта игра станет последней для Овечкина на домашней арене клуба в НХЛ.