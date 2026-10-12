«Вашингтон» проиграл «Сиэтлу», несмотря на первый гол Овечкина в сезоне

«Сиэтл» одержал победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в столице США завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Кракен» отличились Каапо Какко на 7-й минуте, Джордан Эберле на 20-й, Фредрик Годро на 34-й, Джаред Маккэнн на 55-й и Райан Уинтертон на 58-й. У «Вашингтона» шайбы забросили Джордан Кайру на 12-й минуте, Александр Овечкин на 17-й и Бун Дженнер на 41-й.

Для Овечкина эта шайба стала первой в нынешнем сезоне и 1007-й в карьере в НХЛ. Россиянин вышел на лёд в одном звене с белорусскими форвардами Ильёй и Алексеем Протасами. Гол в матче с «Сиэтлом» стал для 41-летнего форварда 33-м после достижения 40-летнего возраста.

«Сиэтл» набрал восемь очков в шести матчах и сохранил четвёртое место в Тихоокеанском дивизионе. «Вашингтон» с шестью очками после пяти встреч остаётся четвёртым в Столичном дивизионе.

Следующий матч «Сиэтл» проведёт 13 октября в гостях против «Филадельфии». «Вашингтон» в ночь на 14 октября по московскому времени сыграет на выезде с действующим обладателем Кубка Стэнли «Каролиной».

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