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Опубликовано 18 октября, 14:49

Андрей Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о назначении Андрея Разина новым главным тренером команды. Специалист сменил Игоря Ларионова, соглашение с ним рассчитано на два сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Первый матч под руководством нового наставника армейцы проведут уже 20 октября. Соперником петербуржцев станет екатеринбургский «Автомобилист».

Назначение произошло в тот же день, когда магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с Разиным по соглашению сторон. С начала октября специалист был отстранён от руководства командой из-за конфликта с хоккеистами. Его обязанности временно исполнял Владимир Воробьёв.

Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года. Главным достижением тренера стала победа в Кубке Гагарина в 2024-м. Тогда же его признали лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/26 магнитогорский клуб под его руководством выиграл регулярный чемпионат КХЛ и дошёл до полуфинала плей-офф. Однако новый сезон начался с разногласий внутри команды, которые в итоге привели к отстранению специалиста.

Для СКА перестановка стала попыткой изменить ситуацию после неудачного старта чемпионата. Под руководством Игоря Ларионова петербуржцы потерпели пять поражений подряд и опустились на восьмую строчку Западной конференции.

Теперь Разину предстоит вывести армейцев из затянувшейся серии неудач. Его дебют против «Автомобилиста» станет первой проверкой обновлённого тренерского штаба.

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Ранее Life.ru рассказывал, что магнитогорский «Металлург» временно отстранил Андрея Разина от должности главного тренера. Решение приняли 6 октября из-за серьёзных разногласий наставника с хоккеистами. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Владимира Воробьёва.

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Александра Мышляева
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