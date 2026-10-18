Андрей Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о назначении Андрея Разина новым главным тренером команды. Специалист сменил Игоря Ларионова, соглашение с ним рассчитано на два сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Первый матч под руководством нового наставника армейцы проведут уже 20 октября. Соперником петербуржцев станет екатеринбургский «Автомобилист».

Назначение произошло в тот же день, когда магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с Разиным по соглашению сторон. С начала октября специалист был отстранён от руководства командой из-за конфликта с хоккеистами. Его обязанности временно исполнял Владимир Воробьёв.

Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года. Главным достижением тренера стала победа в Кубке Гагарина в 2024-м. Тогда же его признали лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/26 магнитогорский клуб под его руководством выиграл регулярный чемпионат КХЛ и дошёл до полуфинала плей-офф. Однако новый сезон начался с разногласий внутри команды, которые в итоге привели к отстранению специалиста.

Для СКА перестановка стала попыткой изменить ситуацию после неудачного старта чемпионата. Под руководством Игоря Ларионова петербуржцы потерпели пять поражений подряд и опустились на восьмую строчку Западной конференции.

Теперь Разину предстоит вывести армейцев из затянувшейся серии неудач. Его дебют против «Автомобилиста» станет первой проверкой обновлённого тренерского штаба.

Ранее Life.ru рассказывал, что магнитогорский «Металлург» временно отстранил Андрея Разина от должности главного тренера. Решение приняли 6 октября из-за серьёзных разногласий наставника с хоккеистами. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Владимира Воробьёва.