«Лос-Анджелес» обыграл «Вашингтон», Овечкин не забил в четвёртом матче подряд

Российский нападающий Артемий Панарин помог «Лос-Анджелес Кингз» одержать первую победу в новом сезоне НХЛ. В гостевом матче против «Вашингтон Кэпиталз» форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Встреча завершилась со счётом 5:2, капитан хозяев Александр Овечкин не забил в четвёртом матче подряд.

При этом начало игры складывалось в пользу «Вашингтона». Уже в первом периоде Райан Леонард и Коул Хатсон обеспечили хозяевам преимущество в две шайбы. Однако незадолго до перерыва «Кингз» восстановили равновесие. Сначала отличился Адриан Кемпе, а спустя всего 31 секунду Панарин сравнял счёт.

Решающим стал третий период, в котором гости трижды поразили ворота соперника. Победную шайбу забросил Эрик Густафссон, затем Кемпе оформил дубль с передачи Панарина, а окончательный результат установил Скотт Лоутон, отправивший шайбу в пустые ворота.

Для 34-летнего Панарина этот гол стал четвёртым в нынешнем чемпионате. Всего в семи матчах россиянин набрал семь очков — четыре шайбы и три результативные передачи.

Овечкин, напротив, не может отличиться уже четыре встречи подряд. В последний раз 41-летний капитан «Вашингтона» забивал 11 октября в матче против «Сиэтла». Россиянину по-прежнему не хватает одной голевой передачи, чтобы повторить клубный рекорд Никласа Бэкстрёма, на счету которого 762 ассиста.

Кроме того, Овечкин продолжает погоню за абсолютным снайперским рекордом Уэйна Гретцки. С учётом плей-офф у российского форварда 1007 голов против 1016 у канадца.

После победы «Лос-Анджелес» набрал четыре очка в семи матчах и занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе. «Вашингтон» с десятью очками после девяти встреч располагается на четвёртой строчке Столичного дивизиона.

Ранее российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Второе место в тройке лучших занял датчанин Оливер Бьоркстранд из «Нью-Йорк Рейнджерс», а третьим признали российского вратаря «Торонто» Сергея Бобровского.