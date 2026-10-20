Мичков стал первой звездой дня в НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Второе место в тройке лучших занял датчанин Оливер Бьоркстранд из «Нью-Йорк Рейнджерс», а третьим признали российского вратаря «Торонто» Сергея Бобровского, сообщает пресс-служба лиги.

Мичков отличился дважды в домашнем матче с «Колорадо», который завершился победой «Филадельфии» со счётом 3:2. По итогам 11 матчей нынешнего сезона на счету россиянина шесть голов и одна результативная передача.

Бобровский помог «Торонто» обыграть «Сан-Хосе» со счётом 3:1. Голкипер отразил 30 бросков из 31 и ранее был признан первой звездой этой встречи. Для него это вторая победа в сезоне.

Бьоркстранд оформил дубль в игре против «Анахайма». «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл домашний матч со счётом 5:2.