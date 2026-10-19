Четыре шайбы за неделю: Капризов вошёл в тройку лучших игроков НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За четыре матча 29-летний форвард забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Особенно результативными для россиянина стали встречи с «Виннипегом» и «Сент-Луисом». В первой он оформил дубль, а во второй набрал сразу три очка, забросив шайбу и дважды ассистировав партнёрам.

Ещё одним достижением Капризова стало лидерство в снайперской гонке регулярного чемпионата. На его счету уже десять голов в девяти матчах сезона-2026/27. Всего российский хоккеист заработал 15 очков, включая пять результативных передач.

Первой звездой недели НХЛ признала американского форварда «Флориды Пантерз» Брэди Ткачука. В четырёх встречах он набрал десять очков, забросив шесть шайб и сделав четыре передачи. При этом нападающий оформил хет-трики в двух матчах подряд.

Второе место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Канадец провёл три игры, в которых забросил три шайбы и семь раз помог отличиться партнёрам. По итогам первых восьми матчей сезона Макдэвид возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 23 очками.

Успешная неделя Капризова помогла «Миннесоте» одержать три победы в четырёх встречах и подняться на первое место в Центральном дивизионе. Россиянин продолжает оставаться одним из лидеров клуба.

Ранее Life.ru сообщал, что Кирилл Капризов и Никита Кучеров стали первой и второй звёздами недели НХЛ. В январе 2026 года Капризов набрал девять очков в четырёх матчах и возглавил снайперскую гонку среди российских хоккеистов.