«Вашингтон» благодаря передаче Овечкина победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Вашингтоне завершилась со счётом 4:2.

Голы в составе победителей на счету Райана Леонарда (17-я минута), Ильи Протаса (22), Дилана Строума (25) и Буна Дженнера (32). Шайбами в составе проигравших отметились Арсений Грицюк (11) и Тимо Майер (60).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 761-й в карьере. До клубного рекорда, который принадлежит шведскому форварду Никласу Бэкстрёму (762), Овечкину остался один пас.

Команды являются соперниками по Столичному дивизиону. «Вашингтон» набрал 10 очков в 8 матчах и занимает третье место, «Нью-Джерси» имеет на счету 8 очков в 8 играх и идёт на четвёртой позиции.