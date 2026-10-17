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Регион
Опубликовано 17 октября, 22:58

«Вашингтон» благодаря передаче Овечкина победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Обложка © X / Washington Capitals

Обложка © X / Washington Capitals

«Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Вашингтоне завершилась со счётом 4:2.

Голы в составе победителей на счету Райана Леонарда (17-я минута), Ильи Протаса (22), Дилана Строума (25) и Буна Дженнера (32). Шайбами в составе проигравших отметились Арсений Грицюк (11) и Тимо Майер (60).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 761-й в карьере. До клубного рекорда, который принадлежит шведскому форварду Никласу Бэкстрёму (762), Овечкину остался один пас.

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Команды являются соперниками по Столичному дивизиону. «Вашингтон» набрал 10 очков в 8 матчах и занимает третье место, «Нью-Джерси» имеет на счету 8 очков в 8 играх и идёт на четвёртой позиции.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин после 930-й шайбы получил пожизненный билет в 9:30 Club в Вашингтоне. Заведение открылось в 1980 году и считается одной из известных концертных площадок американской столицы.

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Артур Лапсаков
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