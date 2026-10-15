Русская машина покорила США: Представитель Трампа объяснил феномен Овечкина

Российский хоккеист Александр Овечкин сумел завоевать уважение миллионов американцев благодаря своим достижениям, характеру и упорству. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по глобальным партнёрствам Паоло Замполли.

По словам дипломата, капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал примером того, как спорт способен объединять людей из разных стран, несмотря на существующие между государствами разногласия.

«Александр Овечкин является очевидным примером экстраординарной связки, которую способен создать спорт. Русский спортсмен прибыл в Вашингтон и заслужил восхищение миллионов американцев за счет своих достижений, стойкости и целеустремленности», — подчеркнул Замполли.

Представитель американской администрации отметил, что признание российского нападающего в США связано прежде всего с его спортивными успехами. За годы выступлений в Национальной хоккейной лиге Овечкин стал одной из самых узнаваемых фигур американского хоккея.

Россиянин защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. За это время он привёл команду к первому в её истории Кубку Стэнли, а в апреле 2025-го превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Александр Овечкин объявил, что сезон НХЛ-2026/27 станет последним в его североамериканской карьере. Однако 41-летний россиянин продолжает устанавливать рекорды. 11 октября он забросил 930-ю шайбу в регулярных чемпионатах, а спустя несколько дней обошёл легендарного канадца Горди Хоу по количеству очков в третьих периодах матчей НХЛ, поднявшись на третье место в истории лиги. Признание хоккеист получает и за пределами ледовой арены. После юбилейного гола знаменитый концертный клуб 9:30 Club в Вашингтоне подарил Овечкину пожизненный бесплатный пропуск на все мероприятия.