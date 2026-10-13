Овечкин после 930-й шайбы получил пожизненный билет в 9:30 Club в Вашингтоне
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил пожизненный билет в знаменитый 9:30 Club. Подарок российскому хоккеисту сделали после его 930-й шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги, билет позволяет бесплатно посещать любые мероприятия концертной площадки без ограничений. Владельцы клуба Сет и Сэм Гурвицы лично передали Овечкину подарок в раздевалке команды после матча.
Поводом стала юбилейная шайба российского форварда в игре с «Сиэтлом». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Сиэтла», а гол стал для Овечкина 930-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
9:30 Club открылся в Вашингтоне в 1980 году и считается одной из известных концертных площадок американской столицы. В 2018 году журнал Rolling Stone включил его в десятку лучших концертных площадок США.
Теперь Овечкин получил возможность посещать все мероприятия клуба бесплатно и пожизненно. Подарок хоккеисту вручили непосредственно после очередного матча «Вашингтон Кэпиталз».
Александр Овечкин проводит свой последний сезон в НХЛ, параллельно обновляя собственные достижения. 11 октября Life.ru сообщал, что форвард забросил первую шайбу в чемпионате-2026/27 в матче с «Сиэтлом», доведя число голов в регулярных чемпионатах до 930. Юбилейная шайба стала очередным этапом в погоне Овечкина за абсолютным рекордом результативности. С учётом матчей плей-офф на тот момент у российского хоккеиста было 1007 голов, тогда как у Уэйна Гретцки — 1016.
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