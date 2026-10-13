Овечкин после 930-й шайбы получил пожизненный билет в 9:30 Club в Вашингтоне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил пожизненный билет в знаменитый 9:30 Club. Подарок российскому хоккеисту сделали после его 930-й шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, билет позволяет бесплатно посещать любые мероприятия концертной площадки без ограничений. Владельцы клуба Сет и Сэм Гурвицы лично передали Овечкину подарок в раздевалке команды после матча.

Поводом стала юбилейная шайба российского форварда в игре с «Сиэтлом». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Сиэтла», а гол стал для Овечкина 930-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

9:30 Club открылся в Вашингтоне в 1980 году и считается одной из известных концертных площадок американской столицы. В 2018 году журнал Rolling Stone включил его в десятку лучших концертных площадок США.

Теперь Овечкин получил возможность посещать все мероприятия клуба бесплатно и пожизненно. Подарок хоккеисту вручили непосредственно после очередного матча «Вашингтон Кэпиталз».