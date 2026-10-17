Овечкин оказался в одной передаче от рекорда «Вашингтона» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к историческому клубному рекорду по количеству результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. После очередного голевого паса на счету капитана столичной команды стало 761 результативное действие этого типа. До достижения Никласа Бэкстрёма ему осталась всего одна передача.

Очередной шаг к рекорду 41-летний россиянин сделал в домашнем матче против «Нью-Джерси Девилз» 17 октября.

На 22-й минуте встречи Овечкин поучаствовал в результативной атаке, которую точным броском завершил белорусский нападающий Илья Протас. После заброшенной шайбы счёт стал 2:1 в пользу «Вашингтона».

Теперь у Овечкина 761 голевая передача за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Клубный рекорд принадлежит бывшему шведскому форварду Никласу Бэкстрёму, который сделал 762 результативных паса.

Таким образом, ещё одна передача позволит российскому хоккеисту сравняться с Бэкстрёмом, а две — стать единоличным рекордсменом «Вашингтона» по этому показателю.

Примечательно, что оба спортсмена на протяжении всей своей карьеры в НХЛ выступали исключительно за «Кэпиталз». Долгие годы они играли вместе и составляли одну из самых результативных связок команды.

Нынешний сезон стал для Овечкина 22-м в Национальной хоккейной лиге. Ранее российский форвард объявил, что завершит выступления в НХЛ после чемпионата-2026/27. Поэтому рекорд по передачам может стать ещё одним крупным достижением капитана перед уходом из лиги.

Ранее Life.ru рассказывал, что Овечкин обошёл Горди Хоу по количеству очков, набранных в третьих периодах матчей НХЛ. После результативной передачи во встрече с «Монреалем» россиянин довёл этот показатель до 622 очков и поднялся на третье место в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки и Яромиру Ягру.