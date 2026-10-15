Овечкин стал третьим в истории НХЛ по результативности в третьих периодах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу по количеству очков, набранных в третьих периодах матчей Национальной хоккейной лиги. Россиянин поднялся на третье место в истории НХЛ, оформив результативную передачу в победной встрече с «Монреаль Канадиенс» (5:4).

На счету 41-летнего форварда теперь 622 очка, заработанных в заключительных двадцатиминутках. Этот показатель позволил ему оставить позади Хоу, долгие годы считавшегося одним из величайших игроков североамериканского хоккея.

Выше Овечкина в историческом рейтинге располагаются только Уэйн Гретцки с 996 очками и Яромир Ягр, набравший 653 балла. При этом российский нападающий удерживает абсолютное лидерство по числу шайб, заброшенных в третьих периодах, — 352 гола.

Встреча с «Монреалем» завершилась домашней победой «Вашингтона» со счётом 5:4. Овечкин записал на свой счёт вторую результативную передачу в нынешнем сезоне, доведя общую результативность чемпионата до трёх очков — одного гола и двух ассистов.

Ранее Life.ru сообщал, что сезон-2026/27 станет для Овечкина последним в НХЛ. Хоккеист объявил о решении партнёрам по «Вашингтону», объяснив, что принял его вместе с семьёй ещё летом. За 22 сезона в составе «Кэпиталз» россиянин выиграл Кубок Стэнли и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги.

Подробнее о том, как пройдёт последний сезон Александра Овечкина в НХЛ и что будет после него, Life.ru рассказывал в отдельном материале.