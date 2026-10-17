«Это уже за гранью»: Гашек впал в истерику из-за выхода сыновей Овечкина на лёд перед матчем НХЛ

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек обрушился с критикой на НХЛ и «Вашингтон Кэпиталз» за участие сыновей Александра Овечкина в церемонии перед домашним матчем команды. В интервью чешскому изданию iSport двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал использование детей в подобных мероприятиях недопустимым, связав происходящее со своей критикой России.

Поводом для возмущения стала церемония открытия домашнего сезона «Вашингтона». Сыновья российского нападающего Сергей и Илья вышли на лёд и представили отца болельщикам перед началом встречи. Видео семейного момента затем распространили клуб и сама лига.

Гашек увидел в этом не трогательный эпизод, а попытку использовать детей в политических целях. По его мнению, НХЛ таким образом способствует продвижению интересов России, поскольку Овечкин публично поддерживает президента Владимира Путина.

«Использовать детей в политике НХЛ, которая является огромной рекламой российской империалистической войны, — это уже за гранью. Это просто отвратительно», — сказал бывший вратарь.

Чех подчеркнул, что его претензии адресованы прежде всего руководству лиги и «Вашингтона», а не самим мальчикам. Ранее он уже обвинял организаторов церемонии в сознательном использовании сыновей Овечкина для продвижения политической позиции, которую сам Гашек категорически не принимает.

Бывший голкипер также напомнил о своём многолетнем требовании отстранить российских хоккеистов, не осудивших действия Москвы на Украине, от соревнований НХЛ. Он регулярно критикует руководство лиги за то, что российские спортсмены продолжают выступать в Северной Америке.