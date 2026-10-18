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Опубликовано 18 октября, 17:57

ЦСКА обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию в КХЛ до 12 матчей

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Московский ЦСКА одержал 12-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На домашней арене армейцы обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:1.

Максим Мамин открыл счёт уже на первой минуте встречи. На 12-й Герман Точилкин восстановил равенство — эта шайба осталась единственной для гостей. После первого перерыва ЦСКА забросил трижды. Максим Соркин отличился на 22-й минуте, Иван Дроздов — на 40-й, а Денис Гурьянов установил окончательный счёт на 42-й.

Армейцы набрали 26 очков и возглавили Западную конференцию. «Нефтехимик» с 20 очками занимает третью строчку на Востоке.

«Нефтехимик» в овертайме победил «Трактор» и закрепился среди лидеров КХЛ
«Нефтехимик» в овертайме победил «Трактор» и закрепился среди лидеров КХЛ

Ранее Life.ru рассказывал, как ЦСКА обыграл СКА со счётом 6:5, одержав шестую победу в нынешней серии. В той встрече Павел Карнаухов оформил хет-трик.

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Татьяна Миссуми
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