Семь шайб за первый период: СКА устроил перестрелку с «Сибирью» и принёс Разину первую победу

Петербургский СКА прервал серию из шести поражений и впервые выиграл под руководством Андрея Разина. В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы обыграли новосибирскую «Сибирь» со счётом 6:3.

Встреча началась с настоящей голевой перестрелки: Уже к 17-й минуте команды забросили семь шайб, причём четыре из них оказались в воротах гостей. Такой результат стал третьим в истории КХЛ по скорости достижения отметки в семь голов.

Главным героем первого периода стал нападающий СКА Василий Глотов, оформивший дубль. Ещё по шайбе за петербуржцев забросили Амир Нугманов и Рокко Гримальди. «Сибирь» ответила точными бросками Егора Коршкова, Сергея Попова и Антона Косолапова.

После результативного старта хозяева сумели удержать преимущество. Во втором периоде отличился Валентин Зыков, а в заключительной двадцатиминутке окончательный счёт установил Василий Атанасов.

Матч запомнился и личными достижениями хоккеистов СКА. Данил Аймурзин преодолел отметку в 100 результативных передач в КХЛ, такого же рубежа достиг Алексей Маклюков. Для защитника Сергея Сапего встреча стала 300-й в лиге.

Победа позволила петербуржцам набрать 19 очков и подняться на седьмое место Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами занимает седьмую строчку на Востоке. Следующий матч СКА проведёт 25 октября против московского ЦСКА.