Семь шайб за первый период: СКА устроил перестрелку с «Сибирью» и принёс Разину первую победу
СКА разгромил «Сибирь» и одержал первую победу под руководством Разина
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Петербургский СКА прервал серию из шести поражений и впервые выиграл под руководством Андрея Разина. В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы обыграли новосибирскую «Сибирь» со счётом 6:3.
Встреча началась с настоящей голевой перестрелки: Уже к 17-й минуте команды забросили семь шайб, причём четыре из них оказались в воротах гостей. Такой результат стал третьим в истории КХЛ по скорости достижения отметки в семь голов.
Главным героем первого периода стал нападающий СКА Василий Глотов, оформивший дубль. Ещё по шайбе за петербуржцев забросили Амир Нугманов и Рокко Гримальди. «Сибирь» ответила точными бросками Егора Коршкова, Сергея Попова и Антона Косолапова.
После результативного старта хозяева сумели удержать преимущество. Во втором периоде отличился Валентин Зыков, а в заключительной двадцатиминутке окончательный счёт установил Василий Атанасов.
Матч запомнился и личными достижениями хоккеистов СКА. Данил Аймурзин преодолел отметку в 100 результативных передач в КХЛ, такого же рубежа достиг Алексей Маклюков. Для защитника Сергея Сапего встреча стала 300-й в лиге.
Победа позволила петербуржцам набрать 19 очков и подняться на седьмое место Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами занимает седьмую строчку на Востоке. Следующий матч СКА проведёт 25 октября против московского ЦСКА.
Ранее Life.ru сообщал о неудачном дебюте Андрея Разина на посту главного тренера СКА. В первой встрече под руководством нового наставника петербуржцы уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:3. Разин возглавил команду после ухода Игоря Ларионова, ранее покинув магнитогорский «Металлург», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2024 году.