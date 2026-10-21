«Спартак» победил ЦСКА и прервал его серию из 12 побед в КХЛ

Московский «Спартак» остановил победную серию ЦСКА, которая продолжалась 12 матчей подряд. В домашнем дерби регулярного чемпионата КХЛ красно-белые обыграли армейцев со счётом 2:0, нанеся лидеру Западной конференции первое поражение более чем за месяц.

Счёт открыли на 25-й минуте встречи. Автором первой шайбы стал нападающий «Спартака» Максим Комтуа. ЦСКА пытался отыграться, однако пробить оборону хозяев так и не сумел. В концовке третьего периода Кристиан Ярош закрепил преимущество красно-белых, установив окончательный результат.

Для армейцев это поражение стало лишь четвёртым в нынешнем сезоне. До встречи со «Спартаком» команда Игоря Никитина не проигрывала с 13 сентября, когда уступила ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:3. После этого ЦСКА одержал 12 побед подряд.

Примечательно, что оба поражения от «Спартака» армейцы потерпели в рамках одного регулярного чемпионата. В первой встрече, состоявшейся 7 сентября, красно-белые также оказались сильнее, победив на выезде со счётом 3:2.

Несмотря на осечку, ЦСКА сохранил лидерство в Западной конференции с 26 очками после 17 матчей. «Спартак» набрал 22 балла и занимает пятое место. Для красно-белых победа стала пятой подряд.

Результат дерби также пошёл в зачёт «Кубка первых» — специального турнира КХЛ, посвящённого 80-летию отечественного хоккея. В нём участвуют шесть старейших клубов страны, а встречи проходят в ретро-форме. Турнир завершится 22 декабря, в День хоккея. Сейчас ЦСКА возглавляет таблицу с десятью очками, а у «Спартака», «Автомобилиста» и «Торпедо» по шесть баллов.

Следующие матчи обе команды проведут 23 октября. ЦСКА отправится в Екатеринбург на встречу с «Автомобилистом», а «Спартак» примет череповецкую «Северсталь».

Ранее Life.ru писал, что петербургский СКА потерпел шестое поражение подряд, уступив на домашнем льду екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:3. Матч стал первым для армейцев под руководством нового главного тренера Андрея Разина, который 18 октября сменил Игоря Ларионова.