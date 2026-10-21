СКА проиграл «Автомобилисту» в дебютном матче Разина и продлил серию неудач

Петербургский СКА потерпел шестое поражение подряд, уступив на домашнем льду екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:3. Матч стал первым для армейцев под руководством нового главного тренера Андрея Разина, который 18 октября сменил Игоря Ларионова.

Гости открыли счёт на 22-й минуте усилиями Александра Кадейкина. В середине второго периода защитник СКА Владислав Сёмин восстановил равновесие, однако спасти встречу хозяевам не удалось.

Развязка наступила в последние две минуты основного времени. На 59-й минуте Максим Тарасов вновь вывел екатеринбуржцев вперёд, а вскоре Роман Горбунов отправил шайбу в пустые ворота, когда СКА заменил голкипера шестым полевым игроком.

Для Разина дебют в Петербурге оказался неудачным. Ранее 52-летний специалист покинул магнитогорский «Металлург», с которым в 2024 году завоевал Кубок Гагарина. В начале октября тренера отстранили от работы, а 18 октября клуб официально расторг с ним контракт.

После очередной неудачи СКА остался на восьмом месте в Западной конференции с 17 очками после 16 матчей. «Автомобилист», прервавший серию из трёх поражений, набрал 16 очков в 17 встречах и расположился на седьмой строчке Восточной конференции.

Встреча также пошла в зачёт «Кубка Первых» — специального турнира КХЛ к 80-летию отечественного хоккея. В нём участвуют шесть старейших клубов страны, а победителя определят 22 декабря, в День хоккея. Следующий матч СКА проведёт дома против «Сибири» 22 октября, а «Автомобилист» 23 октября примет ЦСКА.

В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» со счётом 1:0.