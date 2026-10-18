«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» со счётом 4:1 в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над минским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в столице Белоруссии завершилась со счётом 4:1 в пользу российской команды.

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте благодаря точному броску Ильи Усова. Однако преимущество минчан оказалось недолгим: на 11-й минуте защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин восстановил равновесие.

Ещё до первого перерыва гости вышли вперёд. На 17-й минуте Денис Зернов поразил ворота «Динамо» и сделал счёт 2:1 в пользу казанцев.

Во втором периоде преимущество «Ак Барса» упрочил Алексей Бывальцев, отличившийся на 34-й минуте. Окончательный результат на последней минуте встречи установил Митчелл Миллер. Минчане так и не смогли ответить на четыре подряд пропущенные шайбы.

После этой победы «Ак Барс» набрал 19 очков в 17 матчах и занял пятое место в Восточной конференции. Минское «Динамо» с 17 баллами после такого же количества встреч располагается на седьмой строчке Запада.

Следующую игру казанцы проведут 21 октября дома против нижегородского «Торпедо». Минчане 22 октября сыграют на выезде с «Сочи».