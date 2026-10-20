СКА лишился лучшего бомбардира на две недели

Петербургский СКА остался без своего главного бомбардира Николая Голдобина на срок от 10 до 14 дней. Нападающий получил повреждение и пропустит ближайшие матчи команды, рассказал новый главный тренер армейцев Андрей Разин.

По словам наставника, о травме хоккеиста ему стало известно только вечером 19 октября после звонка клубного врача. При этом Голдобин продолжит тренировки, чтобы не потерять форму за время вынужденного отсутствия.

«Буквально вчера вечером позвонил доктор и сказал, что такая ситуация по Николаю. Я так понял, 10–14 дней его не будет. Но он будет тренироваться, надеюсь, форму свою не растеряет», — пояснил Разин ТАСС.

Голдобин является лучшим бомбардиром текущего сезона КХЛ. В 15 матчах 31-летний форвард набрал 19 очков, забросив три шайбы и отдав 16 результативных передач.

Сам Разин, возглавивший СКА всего два дня назад, подчеркнул, что не собирается кардинально менять игру команды. Главной задачей он считает постепенное внедрение собственных идей и сохранение здоровой атмосферы в раздевалке. Тренер хочет, чтобы хоккеисты приходили на занятия с хорошим настроением, общались между собой и не делились на группировки.

«И сейчас по собранию видно, что ребята впитывают, слушают, для них это всё может быть и в новинку. Но из разговоров видно, что им всё понятно», — отметил специалист.

Ранее Life.ru сообщал, что Андрей Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА 18 октября. Контракт с новым наставником рассчитан на два сезона. До назначения в петербургский клуб Разин работал в магнитогорском «Металлурге», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2024 году. Его дебют во главе СКА состоится 20 октября в домашнем матче против екатеринбургского «Автомобилиста».