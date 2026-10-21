«Сибирь» отыгралась с 0:2 и обыграла «Динамо» по буллитам
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Новосибирская «Сибирь» победила московское «Динамо» со счётом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости уступали с разницей в две шайбы, но Александр Яремчук оформил дубль в третьем периоде и перевёл встречу в овертайм.
Первым отличился защитник москвичей Даниил Пыленков, поразивший ворота на 39-й минуте. В начале третьего периода Максим Летунов увеличил преимущество хозяев до 2:0, воспользовавшись передачей Джордана Уила. «Сибирь» ответила двумя голами Яремчука. На 50-й минуте нападающий сократил отставание, реализовав большинство, а за две минуты до конца основного времени сравнял счёт. В дополнительное время команды не выявили победителя.
В серии буллитов вратарь новосибирцев Антон Красоткин отразил все пять попыток «Динамо». Степан Никулин реализовал свой бросок и принёс гостям победу. После 20 матчей у московского клуба 17 очков и девятое место в Западной конференции. «Сибирь» набрала столько же очков за 18 встреч и занимает седьмую строчку Восточной конференции. Следующий матч новосибирцы проведут 22 октября в гостях против петербургского СКА.
А ранее российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Второе место в тройке лучших занял Оливер Бьоркстранд из «Нью-Йорк Рейнджерс», а третьим стал российский вратарь «Торонто» Сергей Бобровский. Мичков дважды отличился в домашнем матче с «Колорадо», который завершился победой «Филадельфии» со счётом 3:2. Бобровский помог «Торонто» победить «Сан-Хосе» с результатом 3:1.