Известный канадский нападающий Эвандер Кэйн, проведший более тысячи матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), намерен продолжить карьеру в России. 35-летний форвард близок к подписанию контракта с одним из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил его агент Дэн Мильштейн в интервью Daily Faceoff.

По словам представителя хоккеиста, у Кэйна были варианты продолжения карьеры в Северной Америке, однако он предпочёл переезд в Россию. Соглашение с новой командой пока не подписано, но стороны близки к договорённости. Официально объявить о переходе планируется в ближайшие несколько дней. При этом Мильштейн заверил, что канадец будет выступать в КХЛ уже в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне Кэйн защищал цвета «Ванкувер Кэнакс», набрав 31 очко (13 голов и 18 передач) в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. Его показатель полезности составил «минус 20», а зарплата по предыдущему контракту достигала 5,125 миллиона долларов в год.

Всего за карьеру в НХЛ канадец провёл 1001 матч в регулярных чемпионатах, забросил 339 шайб и отдал 309 результативных передач, набрав 648 очков. В плей-офф на его счету 55 баллов (32 гола и 23 передачи) в 97 встречах. Помимо «Ванкувера», нападающий выступал за «Атланту», «Виннипег», «Баффало», «Сан-Хосе» и «Эдмонтон».

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