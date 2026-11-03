Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров объяснил своё решение запросить обмен в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Причиной стали проблемы в общении с руководством команды и недостаток уважения, а вовсе не финансовые разногласия, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Для меня дело никогда не было в деньгах. Это было скорее из-за плохого общения и уважения. За последние четыре месяца у нас было два разговора. Жюльен (генменеджер клуба Жюльен Брисбуа. — Прим. Life.ru) ясно дал понять, что 1 июля я могу быть свободен», — заявил хоккеист.

Кучеров проводит последний сезон по восьмилетнему контракту, подписанному в 2018 году на общую сумму 76 миллионов долларов. Соглашение рассчитано до лета 2027 года, после чего хоккеист сможет самостоятельно выбрать новый клуб, если не договорится о продлении.

Ранее стало известно, что россиянин уведомил руководство «Тампы» и одноклубников о желании сменить команду. Однако Брисбуа публично заявил, что клуб не намерен обменивать своего лидера. Сам Кучеров подчеркнул, что продолжит делать всё возможное ради побед «молний», пока остаётся в их составе.

«Они услышали об этом сначала от меня. Эти парни — моя семья, и это никогда не изменится», — рассказал форвард о разговоре с партнёрами по команде.

В составе «Тампы» Кучеров дважды становился обладателем Кубка Стэнли, в 2020 и 2021 годах, а также дважды получал «Харт Трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 1142 очка в 892 матчах за клуб, что является лучшим результатом в истории команды.

Ранее Life.ru сообщал, что Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории «Тампы», обойдя Стивена Стэмкоса. Россиянин установил рекорд 24 октября в матче против «Юты», отметившись результативной передачей. Для достижения исторической отметки форварду понадобилось значительно меньше встреч, чем его предшественнику. В текущем сезоне Кучеров набрал 18 (4+14) очков в 13 играх.