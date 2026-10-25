Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории «Тампы», обойдя Стэмкоса
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российский нападающий Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг» по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Исторического достижения 33-летний форвард добился в гостевом матче против «Юты», отметившись результативной передачей.
Кучеров поучаствовал в третьей шайбе своей команды и вышел на первое место в списке самых результативных хоккеистов за всю историю «Тампы», набрав 1138 очков. Ранее лидерство россиянин делил с бывшим капитаном клуба Стивеном Стэмкосом, у которого 1137 очков.
Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по результативности. Видео © X / NHL
Примечательно, что Кучерову понадобилось значительно меньше матчей, чтобы достичь рекордной отметки. Стэмкос набрал свои 1137 очков в 1082 встречах, а россиянин сравнялся с ним по этому показателю уже после 888 игр.
Всего несколькими днями ранее Кучеров повторил достижение канадца в матче с «Вегасом», завершившемся победой «Тампы» со счётом 6:2. Тогда россиянин забросил шайбу и дважды ассистировал партнёрам.
В нынешнем сезоне Кучеров продолжает оставаться одним из лидеров атаки «Лайтнинг». К моменту встречи с «Ютой» на его счету было четыре заброшенные шайбы и девять результативных передач в девяти матчах.
Ранее Life.ru сообщал о победе «Лос-Анджелес Кингз» над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2. Российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи, став одним из главных героев встречи. При этом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отличиться уже в четвёртом матче подряд.