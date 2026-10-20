«Всё больше и больше»: Канадец из ЦСКА признался в глубокой связи с Россией

Канадский защитник московского ЦСКА Джереми Рой, недавно получивший российское гражданство, признался, что с каждым днём чувствует себя всё более русским. По словам хоккеиста, местные традиции постепенно становятся неотъемлемой частью его жизни. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Чемпионату».

Рой выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2022 года. Первые три сезона он провёл в подмосковном «Витязе», а летом 2025-го присоединился к армейскому клубу. За это время канадец успел освоиться в стране, обзавестись семьёй и заняться изучением русского языка.

«Довольно сильно, всё больше и больше», — ответил защитник на вопрос, насколько русским себя ощущает.

При этом определить степень своего привыкания к новой культуре в процентах он затруднился. Спортсмен также поделился любопытными особенностями общения с одноклубниками.

Он старается практиковать русский язык во время разговоров с партнёрами, однако те нередко отвечают ему по-английски. По наблюдениям Роя, большинство молодых российских хоккеистов вполне уверенно владеют иностранным языком.

Отдельной темой стало произношение имени и фамилии игрока. Поскольку родным языком канадца является французский, правильнее называть его Жереми Руа. Впрочем, за годы международной карьеры спортсмен привык к различным вариантам и не обижается на ошибки окружающих.

Ранее Life.ru сообщал о предоставлении российского гражданства Джереми Рою и ещё 25 иностранцам. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 15 октября. Вместе с защитником ЦСКА гражданином России стал и 19-летний хоккеист Итай Голан, ранее выступавший за нижегородский «Торпедо-Горький».