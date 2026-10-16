Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство 26 иностранцам, среди которых оказались два хоккеиста, итальянский журналист и представители других профессий. Соответствующий указ № 748 от 15 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

В число новых граждан РФ вошёл 29-летний канадский защитник московского ЦСКА Джереми Рой. Хоккеист выступает в КХЛ с 2022 года: сначала он защищал цвета подмосковного «Витязя», а летом 2025-го перебрался в армейский клуб, подписав двухлетний контракт.

Российский паспорт также получил 19-летний Итай Голан, родившийся в Швейцарии. Ранее он играл за нижегородский «Торпедо-Горький» во Всероссийской хоккейной лиге. Ещё в декабре прошлого года спортсмен рассказывал о планах получить российское гражданство и связать своё будущее с Россией.

Среди получивших гражданство оказался и итальянский журналист Винченцо Лоруссо, известный своими публикациями о событиях в Донбассе. Он ведёт Telegram-канал «Донбасс Италия», рассчитанный на италоязычную аудиторию. Ранее журналист признавался, что давно хотел стать гражданином России.

Кроме того, в президентский указ вошли немецкая писательница и художница Анн-Кристин Иверсен, уроженец Ливана Юсеф Муртада, представляющий Общество российско-ливанской дружбы, и другие иностранцы. Несколько человек получили российское гражданство вместе с несовершеннолетними детьми.

Ранее Life.ru рассказывал, как Путин предоставил российское гражданство правнуку писателя Льва Толстого Даниилу Толстому. Он родился в Швеции в 1972 году, а его предки покинули Россию после революционных событий 1917 года. Даниил является потомком писателя по линии его сына Льва Львовича. Соответствующий указ президент подписал в апреле 2026 года.