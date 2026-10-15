Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль готова стать лицом без гражданства, если австрийские власти лишат её паспорта. Об этом она заявила на полях форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

По словам экс-главы австрийского МИД, на её родине уже началась процедура лишения гражданства. Однако перспектива остаться без национального паспорта не заставила её изменить свою позицию.

«Если меня сделают лицом без гражданства, так тому и быть. Я могу обратиться в ООН, у них есть чудесные белые паспорта для лиц без гражданства», — сказала Кнайсль.

Ранее, в январе, австрийская газета Kronen Zeitung сообщала о намерении партии NEOS инициировать лишение бывшего министра гражданства. Теперь, как утверждает сама Кнайсль, соответствующая процедура уже запущена.

В настоящее время экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства руководит центром G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее Карин Кнайсль рассказала, что на родине её считают российским шпионом и взяточником. По словам бывшего министра, негативное отношение к ней сформировалось под влиянием австрийских властей и СМИ. Она предположила, что до 70% жителей страны связывают её имя с коррупцией и шпионажем, хотя сама категорически отвергает подобные обвинения. Кнайсль призналась, что особенно болезненно переживает потерю репутации, которую зарабатывала долгие годы.