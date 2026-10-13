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Опубликовано 13 октября, 15:03

Кнайсль: России стоит отказаться от излишней доброты на международной арене

Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

России необходимо отказаться от излишней доброты в международных отношениях, поскольку за неё приходится расплачиваться. Об этом бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью 360.ru.

«В политике нет дружбы. Не то чтобы я была циником, но по собственному жизненному опыту знаю, что дружба — очень редкое благо», — подчеркнула Кнайсль.

Она призналась, что сама не раз проявляла чрезмерное гостеприимство и доброжелательность, из-за чего сталкивалась с неприятными последствиями. Однако в случае с государствами цена подобных поступков оказывается значительно выше.

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Ранее Карин Кнайсль сравнила нынешний военный энтузиазм в Европе с настроениями накануне Первой мировой войны. По мнению бывшей главы МИД Австрии, подобная воинственность наблюдалась в последний раз летом 1914 года. Она отметила, что европейские власти всё чаще делают ставку на милитаризацию экономики и военные расходы, одновременно отказываясь от прежних международных обязательств.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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