России необходимо отказаться от излишней доброты в международных отношениях, поскольку за неё приходится расплачиваться. Об этом бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью 360.ru.

«В политике нет дружбы. Не то чтобы я была циником, но по собственному жизненному опыту знаю, что дружба — очень редкое благо», — подчеркнула Кнайсль.

Она призналась, что сама не раз проявляла чрезмерное гостеприимство и доброжелательность, из-за чего сталкивалась с неприятными последствиями. Однако в случае с государствами цена подобных поступков оказывается значительно выше.

Ранее Карин Кнайсль сравнила нынешний военный энтузиазм в Европе с настроениями накануне Первой мировой войны. По мнению бывшей главы МИД Австрии, подобная воинственность наблюдалась в последний раз летом 1914 года. Она отметила, что европейские власти всё чаще делают ставку на милитаризацию экономики и военные расходы, одновременно отказываясь от прежних международных обязательств.