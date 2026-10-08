Впервые более чем за 110 лет Европу захлестнула волна воинственных настроений. К такому выводу пришла бывшая глава австрийского МИД, возглавляющая центр G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль в материале для журнала «Политика».

По мнению эксперта, старинный принцип pacta sunt servanda — «договоры должны соблюдаться», уходящий корнями в римское право и заложенный в основу любой правовой системы, сейчас попирается сразу по множеству направлений.

По словам Кнайсль, разрыв соглашений о закупке энергоресурсов — отнюдь не изолированный эпизод, а скорее иллюстрация общей тенденции. Она обратила внимание на то, что в настоящий момент на первый план выдвигаются задачи милитаризации хозяйственной сферы, финансирования военных нужд и достижения поражения России. Эти установки, как подчеркнула она, раз за разом воспроизводятся и навязчиво транслируются применительно к каждому новому раунду ограничительных мер со стороны ЕС. Подобный уровень воодушевления, связанного с войной, по её оценке, в предыдущий раз фиксировался лишь в летние месяцы 1914 года.

При этом дипломат обратила внимание на иную демографическую картину. По её словам, в нынешней возрастной структуре населения уже нет той массы молодых мужчин, которых можно было бы отправить на фронт.

Кнайсль напомнила, что когда-то объединение Европы держалось на правовых обязательствах, где один договор сменял другой, а юристы были нарасхват. Позже, как она считает, место профессионалов с опытом в международных делах заняли пиарщики и коммуникационные агентства, и всё превратилось в сплошной маркетинг.

Теперь, предупредила экс-министр, на смену этому приходит новая эпоха, в которой верховенство права слабеет всё заметнее.

«Сейчас речь идёт об убийстве с помощью джойстиков, но война — это в любом случае страдание, в какой бы форме она ни велась», — заключила она.

Ранее в Кремле обвинили Германию в милитаризации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявления главы немецкой разведки Мартина Йегера об угрозе вооружённого конфликта с Россией безосновательны и используются для оправдания собственной воинственной политики.